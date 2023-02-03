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Общество

Слуцкий поддержал запрет на работу коллекторов

Ведомости

Коллекторская деятельность в России должна быть прекращена, заявили глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно переступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России», – приводит слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР в своем Telegram-канале. Также Слуцкий считает, что коллекторство – это «уродливое наследие 1990-х».

Заявление лидера ЛДПР стало реакцией на подачу «Центром развития коллекторства» в суд на замглавы фракции Ярослава Нилова. Нилов тогда ответил, что законопроект о запрете деятельности коллекторов уже внесен в парламент и «давление на его авторов никак не скажется на результатах рассмотрения инициативы».

23 января «Ведомости» писали о предложении Минюста запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников от давления коллекторов авторы инициативы объяснили тем, что регионы только что присоединились к России. Нилов отреагировал на это положительно и предложил распространить запрет на всю страну.

Ранее по теме: В Госдуме поддержали инициативу о запрете работы коллекторов на новых территориях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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