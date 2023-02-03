Слуцкий поддержал запрет на работу коллекторов
Коллекторская деятельность в России должна быть прекращена, заявили глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно переступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России», – приводит слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР в своем Telegram-канале. Также Слуцкий считает, что коллекторство – это «уродливое наследие 1990-х».
Заявление лидера ЛДПР стало реакцией на подачу «Центром развития коллекторства» в суд на замглавы фракции Ярослава Нилова. Нилов тогда ответил, что законопроект о запрете деятельности коллекторов уже внесен в парламент и «давление на его авторов никак не скажется на результатах рассмотрения инициативы».
23 января «Ведомости» писали о предложении Минюста запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников от давления коллекторов авторы инициативы объяснили тем, что регионы только что присоединились к России. Нилов отреагировал на это положительно и предложил распространить запрет на всю страну.