Слуцкий поддержал запрет на работу коллекторов

23 января «Ведомости» писали о предложении Минюста запретить работу коллекторов на новых территориях до 2026 г. Решение освободить должников от давления коллекторов авторы инициативы объяснили тем, что регионы только что присоединились к России. Нилов отреагировал на это положительно и предложил распространить запрет на всю страну.