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Путин утвердил обязательный сбор геномной информации у осужденных и подозреваемых

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные и подозреваемые в обязательном порядке будут сдавать геномную информацию. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки будут внесены в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в РФ» от 3 декабря 2008 г. Согласно тексту изменений, собирать пробы ДНК будут у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также у тех, кто попал под административный арест.

Вместе с тем геномная информация может быть исключена из базы данных по заявлению осужденного или подозреваемого, если у него появляется право на реабилитацию. Аналогичное право будет и у лиц, попавших под административный арест – в случае отмены постановления по делу о правонарушении.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 г. В первом чтении его одобрили в декабре того же года. Рассмотрение проекта во втором чтении было отложено до 2023 г., инициативу приняли во втором чтении 24 января, в третьем — на следующий день, 25 января. 1 февраля законопроект был одобрен Советом Федерации.

До сих пор сбор ДНК был обязателен только для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, в базу вносят ДНК, изъятые при следственных действиях, в том числе неопознанных трупов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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