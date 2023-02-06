Путин утвердил обязательный сбор геномной информации у осужденных и подозреваемых
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные и подозреваемые в обязательном порядке будут сдавать геномную информацию. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки будут внесены в Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в РФ» от 3 декабря 2008 г. Согласно тексту изменений, собирать пробы ДНК будут у подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также у тех, кто попал под административный арест.
Вместе с тем геномная информация может быть исключена из базы данных по заявлению осужденного или подозреваемого, если у него появляется право на реабилитацию. Аналогичное право будет и у лиц, попавших под административный арест – в случае отмены постановления по делу о правонарушении.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 г. В первом чтении его одобрили в декабре того же года. Рассмотрение проекта во втором чтении было отложено до 2023 г., инициативу приняли во втором чтении 24 января, в третьем — на следующий день, 25 января. 1 февраля законопроект был одобрен Советом Федерации.
До сих пор сбор ДНК был обязателен только для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, в базу вносят ДНК, изъятые при следственных действиях, в том числе неопознанных трупов.