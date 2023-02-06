Путин утвердил обязательный сбор геномной информации у осужденных и подозреваемых

До сих пор сбор ДНК был обязателен только для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, в базу вносят ДНК, изъятые при следственных действиях, в том числе неопознанных трупов.