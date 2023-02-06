Сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Турции магнитудой 7,7
В центральной части Турции было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7, оно произошло в 13:24 мск (совпадает с местным), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально магнитуда толчка составила 7,8, однако данные позже были скорректированы.
Помимо этого, в 13:37 был зафиксирован еще один толчок магнитудой 5,9. «РИА Новости» писали, что толчки ощущались в Анкаре и ее окрестностях.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого, землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате землетрясения в Сирии город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.
В результате произошедшего погибли почти 1300 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 912 жертвах, CNN со ссылкой на местное телевидение сообщал о 386 погибших.
В Турции после землетрясения объявили самый высокий уровень тревоги, который также предусматривает международную помощь. Президент России Владимир Путин уже выразил турецкому и сирийскому лидерам свои соболезнования и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в восстановлении после землетрясений. С аналогичной готовностью к Турции уже обратились США, Нидерланды, Израиль, Украина и Индия.