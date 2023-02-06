Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым из-за ЧВК «Вагнер»
Пресненский суд Москвы решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к экс-главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом), назвавшего его «хозяином ЧВК "Вагнер", передает "РИА Новости" со ссылкой на корреспондента из зала суда.
«В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать», – огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.
Пресненский районный суд Москвы 19 января сообщил, что в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску Пригожина к Венедиктову 6 февраля. Суд до этого признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что «Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации. Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер" в сентябре 2022 г.
Пригожин, в свою очередь, добавил, что решил «подарить победу» в суде экс-главреду «Эхо Москвы». По словам бизнесмена, он не противодействовал решениям суда ранее и не пытается это делать сейчас. Кроме того, он призвал российский суд к беспристрастным решениям. «Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России», – добавил он.