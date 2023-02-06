Газета
Общество

Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым из-за ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Пресненский суд Москвы решил не пересматривать иск бизнесмена Евгения Пригожина к экс-главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом), назвавшего его «хозяином ЧВК "Вагнер", передает "РИА Новости" со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«В удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать», – огласила решение судья. Мотивы, которыми она руководствовалась, будут позднее изложены в письменном решении.

Пресненский районный суд Москвы 19 января сообщил, что в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску Пригожина к Венедиктову 6 февраля. Суд до этого признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что «Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации. Пригожин признал создание ЧВК "Вагнер" в сентябре 2022 г.

Пригожин, в свою очередь, добавил, что решил «подарить победу» в суде экс-главреду «Эхо Москвы». По словам бизнесмена, он не противодействовал решениям суда ранее и не пытается это делать сейчас. Кроме того, он призвал российский суд к беспристрастным решениям. «Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России», – добавил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных