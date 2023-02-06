Суд отказался пересматривать спор Пригожина с Венедиктовым из-за ЧВК «Вагнер»

Пригожин, в свою очередь, добавил, что решил «подарить победу» в суде экс-главреду «Эхо Москвы». По словам бизнесмена, он не противодействовал решениям суда ранее и не пытается это делать сейчас. Кроме того, он призвал российский суд к беспристрастным решениям. «Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России», – добавил он.