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Путин наградил посмертно погибшего худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса

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Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в ДТП в сентябре художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», – говорится в документе.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 г. По версии следствия, при движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м км микроавтобус Ford Transit, в котором находился худрук, столкнулся по касательной со встречным грузовиком Skania. После этого произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии Пускепалис, а также водитель микроавтобуса Александр Синицын погибли. Как отмечал тогда ТАСС, микроавтобус был бронированным, его перегоняли для военных Донбасса.

Позже Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего Пускепалиса, а также коллективу театра. Он отметил, что Пускепалис был талантливым актером, который был верен «высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости».

Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 г., карьеру начинал в качестве актера в Саратовском театре юного зрителя имени Юрия Киселева, где прослужил более 10 лет. В 2001 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), в качестве режиссера, режиссера-постановщика работал в самарском театре «Понедельник», Магнитогорском драматическом театре им. Александра Пушкина, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и др. Первая его роль в кино была эпизодической в фильме Алексея Учителя «Прогулка», играл главные роли в фильмах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных