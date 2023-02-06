Путин наградил посмертно погибшего худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса
Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в ДТП в сентябре художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», – говорится в документе.
Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 г. По версии следствия, при движении по автодороге М8 в Ростовском районе на 201-м км микроавтобус Ford Transit, в котором находился худрук, столкнулся по касательной со встречным грузовиком Skania. После этого произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF.
В результате аварии Пускепалис, а также водитель микроавтобуса Александр Синицын погибли. Как отмечал тогда ТАСС, микроавтобус был бронированным, его перегоняли для военных Донбасса.
Позже Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего Пускепалиса, а также коллективу театра. Он отметил, что Пускепалис был талантливым актером, который был верен «высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости».
Пускепалис родился в Курске 15 апреля 1966 г., карьеру начинал в качестве актера в Саратовском театре юного зрителя имени Юрия Киселева, где прослужил более 10 лет. В 2001 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), в качестве режиссера, режиссера-постановщика работал в самарском театре «Понедельник», Магнитогорском драматическом театре им. Александра Пушкина, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и др. Первая его роль в кино была эпизодической в фильме Алексея Учителя «Прогулка», играл главные роли в фильмах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».