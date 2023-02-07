Андрей Хазин утвержден ректором РГСУ

Хазин – действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ. В 2009 г. ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук. Он является автором свыше 80 научных работ по истории, искусствоведению и др. Хазин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы.