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Андрей Хазин утвержден ректором РГСУ

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Ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) утвержден Андрей Хазин, сообщила пресс-служба Минобрнауки в Telegram-канале.

С 21 декабря 2021 г. Хазин был назначен исполняющим обязанности ректора РГСУ. Предыдущий руководитель вуза Наталья Починок сообщила об уходе в ноябре 2021 г. после антикоррупционной проверки.

Хазин – действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ. В 2009 г. ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук. Он является автором свыше 80 научных работ по истории, искусствоведению и др. Хазин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы.

Ранее по теме: Исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Хазин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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