Россияне назвали размер «идеальной зарплаты»

Для 41% участников опроса размер компании, в которой они работают, не имеет значения. Каждый шестой (16%) хотел бы работать в крупном бизнесе, десятый (10%) – в компании с численностью сотрудников до 250 000 человек, 9% – до 100 000 человек. 19% отметили, что хотели бы развивать собственный бизнес.