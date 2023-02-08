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Россияне назвали размер «идеальной зарплаты»

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«Идеальной зарплатой», по мнению россиян, является сумма в 192 700 руб., следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», передает ТАСС. В исследовании приняли участие больше 5000 пользователей сервиса «Работа.ру» по всей России.

Уточняется, что «самые высокие зарплаты мечты оказались у представителей в возрасте 25-34 лет – 198 800 руб. и 35-44 года – 200 800 руб.». С возрастом размер «идеальной зарплаты» постепенно уменьшается и достигает 180 100, отметили респонденты старше 55 лет.

Каждый второй опрошенный назвал для себя идеальным гибридный формат работы. 28% отметили, что хотели бы работать в офисе, а 22% – удаленно.

Помимо этого, идеальным графиком для большинства россиян (43%) является стандартная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. За три выходных голосовали 17% опрошенных. График 2/2 предпочли бы 19% россиян. Гибридный график работы оказался идеальным для каждого третьего (35%).

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Для 41% участников опроса размер компании, в которой они работают, не имеет значения. Каждый шестой (16%) хотел бы работать в крупном бизнесе, десятый (10%) – в компании с численностью сотрудников до 250 000 человек, 9% – до 100 000 человек. 19% отметили, что хотели бы развивать собственный бизнес. 

Среди признаков, по которым можно идентифицировать идеальное место работы, участники опроса назвали баланс между карьерой и личной жизнью (35%), хорошие отношения с коллегами (30%), удобное расположение (27%), возможность карьерного роста (10%) и организацию рабочего пространства (9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных