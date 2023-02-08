«Коммерсантъ» узнал о планах производителей найти замену виски и джину

По словам директора по развитию Ladoga Дмитрия Исаченкова, после ухода британской компании Diageo, в портфель которой входит ром Captain Morgan, потенциал роста этой ниши высок. Тем не менее, в сравнении с джином спрос на ром растет медленно. По данным NielsenIq, продажи рома в России по итогам 2022 г. выросли на 1,7% в объеме и на 10% в денежном выражении, в то время как продажи джина за тот же период увеличились на 41% в натуральном выражении.