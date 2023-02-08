«Коммерсантъ» узнал о планах производителей найти замену виски и джину
В условиях сокращения импорта зарубежных брендов алкогольной продукции российские производители крепкого алкоголя начали расширять ассортимент в том числе с помощью рома, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIq.
По информации газеты, с января по сентябрь 2022 г. в российских магазинах появилось 36 новых брендов виски, 20 – джина и 13 – ликеров. При этом высокий спрос на виски во всем мире осложняет закупку качественного спирта для этого напитка.
Из-за сильной конкуренции производители крепкого алкоголя стремятся занять новую нишу, которая в дальнейшем, по оценкам представителя Beluga Group, будет увеличиваться. Речь идет о производстве рома. Уточняется, что поставщиков спирта, который необходим для этого напитка, достаточно много, но их качество сильно различается, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
По словам директора по развитию Ladoga Дмитрия Исаченкова, после ухода британской компании Diageo, в портфель которой входит ром Captain Morgan, потенциал роста этой ниши высок. Тем не менее, в сравнении с джином спрос на ром растет медленно. По данным NielsenIq, продажи рома в России по итогам 2022 г. выросли на 1,7% в объеме и на 10% в денежном выражении, в то время как продажи джина за тот же период увеличились на 41% в натуральном выражении.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничил поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России.
АКОРТ в августе обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. В середине сентября такое же предложение поступило и от Минпромторга. В перечне товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, были указаны, в частности, бренды Moet, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др.