Мосгорсуд признал законным изъятие собственности «Мемориала»

Юрист Марина Агальцова сообщила «Ведомостям», что решение об изъятии офиса вступило в законную силу и, соответственно, будет исполняться. «Сначала мы получим мотивировочную часть решения, потом в первой инстанции надо будет получить исполнительный лист, а потом нас уже будут выселять», – пояснила Агальцова. По ее словам, для «Мемориала» основная задача сейчас «просто выжить» и найти место, куда можно было хотя бы перевезти коллекции. «Но такого, как раньше, куда можно будет прийти и посмотреть выставки, уже не будет просто в силу того, что их негде проводить», – отметила она. Юрист также уточнила, что их здание неправильно передавать сразу в собственность государства, имущество должно быть передано в «базу» и выставляться на конкурсной основе, как при обыкновенной процедуре банкротства предприятий.