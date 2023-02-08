Мосгорсуд признал законным изъятие собственности «Мемориала»
Московский городской суд оставил в силе решение об изъятии офиса правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) в пользу государства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Представитель Генпрокуратуры настаивал в суде на том, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет, поскольку имущество организации-иноагента подлежит обращению в пользу государства. Минюст также поддержал эту позицию. Адвокаты при этом утверждали, что в настоящий момент в принципе невозможно рассматривать вопрос о недействительности сделки, когда организация уже ликвидирована. Согласно их позиции, судьба имущества должна определяться в арбитражном суде.
7 октября Тверской суд Москвы удовлетворил исковое требование о признании недействительной сделки о передаче в феврале 2022 г. помещения в 1000 кв. м на Каретном Ряду от «Международного Мемориала» (также признан иноагентом и ликвидирован) к ПЦ «Мемориал». Кроме того, суд тогда постановил обратить в пользу государства 11 млн руб., которые по аналогичной схеме «Международный Мемориал» передал центру «Мемориал». В Генпрокуратуре посчитали пожертвование фиктивной сделкой для сокрытия имущества ликвидированной организации. Также надзорное ведомство отмечало в исковом требовании «систематическое нарушение» «Международным Мемориалом» требований правопорядка, что привело к изменению заявленных им общеполезных целей, призванных достигать благородных последствий, в непрерывную умышленную деструктивную деятельность и, как следствие, «превратило в юридическое лицо, чьи действия не могли достигать общественного блага».
Юристы «Мемориала» в обосновании своей позиции утверждали, что «помещение на Каретном Ряду находилось в собственности “Международного Мемориала” на основании договора купли-продажи от 2005 г. В рамках российского законодательства организация вправе передавать собственность другим юрлицам. По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом: в соответствии с учредительными документами организация должна направить его на цели, для которых была создана. Государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом». 7 октября Нобелевский комитет присудил «Мемориалу» премию мира. Вручение премии «Мемориалу» приветствовала, в частности, вдова первого президента России Бориса Ельцина. Она напомнила, что он стал членом организации в год ее создания, в 1989 г.
Юрист Марина Агальцова сообщила «Ведомостям», что решение об изъятии офиса вступило в законную силу и, соответственно, будет исполняться. «Сначала мы получим мотивировочную часть решения, потом в первой инстанции надо будет получить исполнительный лист, а потом нас уже будут выселять», – пояснила Агальцова. По ее словам, для «Мемориала» основная задача сейчас «просто выжить» и найти место, куда можно было хотя бы перевезти коллекции. «Но такого, как раньше, куда можно будет прийти и посмотреть выставки, уже не будет просто в силу того, что их негде проводить», – отметила она. Юрист также уточнила, что их здание неправильно передавать сразу в собственность государства, имущество должно быть передано в «базу» и выставляться на конкурсной основе, как при обыкновенной процедуре банкротства предприятий.