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Суд изъял собственность ликвидированного «Мемориала»

Ведомости

Тверской суд Москвы изъял офис правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) в пользу государства.

Судья Денис Иванов удовлетворил исковое требование о признании недействительной сделки о передаче в феврале 2022 г. помещения в 1000 кв. м. на Каретном ряду от «Международного Мемориала» (также признан иноагентом и ликвидирован) к ПЦ «Мемориал». Кроме того, суд постановил обратить в пользу государства 11 млн руб., которые по аналогичной схеме «Международный Мемориал» передал центру «Мемориал». 

В Генпрокуратуре посчитали пожертвование фиктивной сделкой для сокрытия имущества ликвидированной организации. Также надзорное ведомство отметило в исковом требовании «систематическое нарушение» «Международным Мемориалом» требований правопорядка привело к изменению ее заявленных общеполезных целей, призванных достигать благородные последствия, в непрерывную умышленную деструктивную деятельность и, как следствие, «превратило в юридическое лицо, чьи действия не могли достигать общественные блага». 

Юристы «Мемориала» в обосновании своей позиции утверждали, что «помещение на Каретном ряду находилось в собственности “Международного Мемориала” на основании договора купли–продажи от 2005 г. В рамках российского законодательства организация вправе передавать собственность другим юрлицам. По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом: в соответствии с учредительными документами организация должна направить его на цели, для которых была создана. Государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом».

В ходе заседания по ходатайству защиты суд снял обеспечительные аресты со счетов исполнительных директоров «Международного Мемориала» Елены Жемковой и ПЦ «Мемориал» Бориса Беленкина, которые были наложены на них 12 сентября текущего года.  

Поддержать организацию в здание Тверского суда пришли около 50 человек. 7 октября Нобелевский комитет присудил «Мемориалу» премию мира. Вручение премии «Мемориалу» приветствовала, в частности, вдова первого президента России Бориса Ельцина. Она напомнила, что он стал членом организации в год ее создания, в 1989 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных