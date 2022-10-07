Суд изъял собственность ликвидированного «Мемориала»

Юристы «Мемориала» в обосновании своей позиции утверждали, что «помещение на Каретном ряду находилось в собственности “Международного Мемориала” на основании договора купли–продажи от 2005 г. В рамках российского законодательства организация вправе передавать собственность другим юрлицам. По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом: в соответствии с учредительными документами организация должна направить его на цели, для которых была создана. Государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом».