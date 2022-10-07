Суд изъял собственность ликвидированного «Мемориала»
Тверской суд Москвы изъял офис правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) в пользу государства.
Судья Денис Иванов удовлетворил исковое требование о признании недействительной сделки о передаче в феврале 2022 г. помещения в 1000 кв. м. на Каретном ряду от «Международного Мемориала» (также признан иноагентом и ликвидирован) к ПЦ «Мемориал». Кроме того, суд постановил обратить в пользу государства 11 млн руб., которые по аналогичной схеме «Международный Мемориал» передал центру «Мемориал».
В Генпрокуратуре посчитали пожертвование фиктивной сделкой для сокрытия имущества ликвидированной организации. Также надзорное ведомство отметило в исковом требовании «систематическое нарушение» «Международным Мемориалом» требований правопорядка привело к изменению ее заявленных общеполезных целей, призванных достигать благородные последствия, в непрерывную умышленную деструктивную деятельность и, как следствие, «превратило в юридическое лицо, чьи действия не могли достигать общественные блага».
Юристы «Мемориала» в обосновании своей позиции утверждали, что «помещение на Каретном ряду находилось в собственности “Международного Мемориала” на основании договора купли–продажи от 2005 г. В рамках российского законодательства организация вправе передавать собственность другим юрлицам. По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом: в соответствии с учредительными документами организация должна направить его на цели, для которых была создана. Государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом».
В ходе заседания по ходатайству защиты суд снял обеспечительные аресты со счетов исполнительных директоров «Международного Мемориала» Елены Жемковой и ПЦ «Мемориал» Бориса Беленкина, которые были наложены на них 12 сентября текущего года.
Поддержать организацию в здание Тверского суда пришли около 50 человек. 7 октября Нобелевский комитет присудил «Мемориалу» премию мира. Вручение премии «Мемориалу» приветствовала, в частности, вдова первого президента России Бориса Ельцина. Она напомнила, что он стал членом организации в год ее создания, в 1989 г.