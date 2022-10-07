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Правозащитный центр «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

Ведомости

Нобелевскую премию мира получили правозащитный центр «Мемориал» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), глава белорусского правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод, следует из сообщения на сайте премии.

«Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих родных странах. Они на протяжении многих лет распространяли право критиковать власть и защищать основные права граждан, приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в сообщении премии.

Алесь Беляцкий — белорусский правозащитник, председатель и основатель правозащитного центра «Вясна». С июля 2021 года находится в СИЗО.

Общественная организация «Центр Гражданских Свобод» создана в 2007 г., находится в Киеве. На сайте ЦГС указывается, что организация занимается продвижением ценностей прав человека, демократии и солидарности на Украине и в Евразии «ради реального утверждения принципа человеческого достоинства».

В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения.

Российский «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация вела и пополняла обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также помогала нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.

В прошлом году лауреатом премии мира стал главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн. У истоков издания стоял и другой лауреат Нобелевской премии мира – единственный президент СССР Михаил Горбачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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