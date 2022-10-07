Правозащитный центр «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

В прошлом году лауреатом премии мира стал главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн. У истоков издания стоял и другой лауреат Нобелевской премии мира – единственный президент СССР Михаил Горбачев.