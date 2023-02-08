Опыт «Московской электронной школы» планируется распространить на всю Россию
Москва планирует расширить опыт проекта «Московская электронная школа» на все регионы России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы с Министерством образования и с Минцифры создали проект, где “Московская электронная школа” будет основой для российской электронной школы под названием “Моя школа”. Чтобы не изобретать велосипед – мы все-таки много лет над этим работаем, адаптировать его к требованиям Министерства образования», – сказал Собянин, его слова приводятся на официальном портале мэрии.
Сам проект продолжает развиваться в Москве – электронная школа содержит около 2 млн единиц контента, а в сутки к нему обращаются около 4,5 млн раз.
«МЭШ» появилась в 2016 г. и описывается как системный проект, позволяющий улучшить качество школьного образования. С помощью него педагоги и ученики могут работать на разных этапах обучения – от проведения контрольных работ и проверки домашнего задания до использования программы проекта в качестве электронной доски в классе.
7 февраля Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о планах сделать этот проект всероссийским. Также в ходе встречи мэр рассказал о росте экономики столицы, планируемых расширениях транспортной системы и про программу реновации.