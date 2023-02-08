Опыт «Московской электронной школы» планируется распространить на всю Россию

«Мы с Министерством образования и с Минцифры создали проект, где “Московская электронная школа” будет основой для российской электронной школы под названием “Моя школа”. Чтобы не изобретать велосипед – мы все-таки много лет над этим работаем, адаптировать его к требованиям Министерства образования», – сказал Собянин, его слова приводятся на официальном портале мэрии.