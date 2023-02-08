Газета
Общество

Опыт «Московской электронной школы» планируется распространить на всю Россию

Ведомости

Москва планирует расширить опыт проекта «Московская электронная школа» на все регионы России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы с Министерством образования и с Минцифры создали проект, где “Московская электронная школа” будет основой для российской электронной школы под названием “Моя школа”. Чтобы не изобретать велосипед – мы все-таки много лет над этим работаем, адаптировать его к требованиям Министерства образования», – сказал Собянин, его слова приводятся на официальном портале мэрии.

Сам проект продолжает развиваться в Москве – электронная школа содержит около 2 млн единиц контента, а в сутки к нему обращаются около 4,5 млн раз.

«МЭШ» появилась в 2016 г. и описывается как системный проект, позволяющий улучшить качество школьного образования. С помощью него педагоги и ученики могут работать на разных этапах обучения – от проведения контрольных работ и проверки домашнего задания до использования программы проекта в качестве электронной доски в классе.

7 февраля Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о планах сделать этот проект всероссийским. Также в ходе встречи мэр рассказал о росте экономики столицы, планируемых расширениях транспортной системы и про программу реновации.

Ранее по теме: Путин поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития Москвы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных