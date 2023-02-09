В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа
В одной из пятиэтажек в Заельцовском районе Новосибирска из-за взрыва газа обрушился подъезд, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе... Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир», – написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Позднее глава региона сообщил о еще одном погибшем из-за отравления угарным газом уже в больнице, однако начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов отметил, что одного из считавшихся погибшими жильцов удалось «откачать» в больнице, передает ТАСС.
В МЧС также отметили, что из-за взрыва произошло возгорание кровли и обрушение конструкций подъезда. На месте происшествия работают почти 200 спасателей и 61 единица техники, работы по разбору завалов продолжаются. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 кв. м, были эвакуированы 50 человек.
Региональное управление СК России в свою очередь возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом пресс-служба ведомства сообщила о частичном обрушении двух подъездов.
Ранее 7 февраля произошел взрыв газа в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, в результате чего погибли восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего.