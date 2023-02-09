В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа

По его данным, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Позднее глава региона сообщил о еще одном погибшем из-за отравления угарным газом уже в больнице, однако начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов отметил, что одного из считавшихся погибшими жильцов удалось «откачать» в больнице, передает ТАСС.