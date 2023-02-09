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В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки из-за взрыва газа

Ведомости

В одной из пятиэтажек в Заельцовском районе Новосибирска из-за взрыва газа обрушился подъезд, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе... Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир», – написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Позднее глава региона сообщил о еще одном погибшем из-за отравления угарным газом уже в больнице, однако начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов отметил, что одного из считавшихся погибшими жильцов удалось «откачать» в больнице, передает ТАСС. 

В МЧС также отметили, что из-за взрыва произошло возгорание кровли и обрушение конструкций подъезда. На месте происшествия работают почти 200 спасателей и 61 единица техники, работы по разбору завалов продолжаются. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 кв. м, были эвакуированы 50 человек.

Региональное управление СК России в свою очередь возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом пресс-служба ведомства сообщила о частичном обрушении двух подъездов.

Ранее 7 февраля произошел взрыв газа в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, в результате чего погибли восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных