Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области возросло до шести

Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в городе Ефремов произошел во вторник, 7 февраля, около 16:46. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. В СУ СК России по Тульской области сообщили, что следователи рассматривают несколько версий случившегося.