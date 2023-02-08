Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области возросло до шести
При обрушении подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области число погибших возросло до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего», – сообщил собеседник агентства.
Ранее было известно о пяти погибших в результате происшествия. Всего из-под завалов были спасены семь человек, в том числе ребенок.
Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в городе Ефремов произошел во вторник, 7 февраля, около 16:46. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. В СУ СК России по Тульской области сообщили, что следователи рассматривают несколько версий случившегося.
Губернатор Алексей Дюмин, прибывший на место ЧП, заявил, что жильцов дома расселили в пункты временного размещения, которые уже подготовлены. Им будут предоставлены компенсации и жилые помещения.