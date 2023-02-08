Газета
Общество

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области возросло до шести

Ведомости

При обрушении подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области число погибших возросло до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего», – сообщил собеседник агентства.

Ранее было известно о пяти погибших в результате происшествия. Всего из-под завалов были спасены семь человек, в том числе ребенок.

Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в городе Ефремов произошел во вторник, 7 февраля, около 16:46. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. В СУ СК России по Тульской области сообщили, что следователи рассматривают несколько версий случившегося.

Губернатор Алексей Дюмин, прибывший на место ЧП, заявил, что жильцов дома расселили в пункты временного размещения, которые уже подготовлены. Им будут предоставлены компенсации и жилые помещения.

Ранее по теме: Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области увеличилось до пяти
Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Тульской области

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных