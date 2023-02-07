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СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Тульской области

Ведомости

После обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что во вторник, 7 февраля, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда пятиэтажного жилого дома по улице Химиков в Ефремове. Количество пострадавших уточняется, заявили в СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В сообщении ведомства подчеркивается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову предоставить доклад о случившемся.

В пресс-службе МЧС Росси сообщили, что из-под завалов спасено 7 человек, двоим потребовалась помощь медиков. В результате обрушения подъезда жилого дома погибли четыре человека. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщили, что под завалами предварительно остается еще один человек.

Ранее по теме: В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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