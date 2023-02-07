СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Тульской области
После обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.
Следствием было установлено, что во вторник, 7 февраля, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда пятиэтажного жилого дома по улице Химиков в Ефремове. Количество пострадавших уточняется, заявили в СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В сообщении ведомства подчеркивается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову предоставить доклад о случившемся.