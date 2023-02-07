СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Тульской области

В пресс-службе МЧС Росси сообщили, что из-под завалов спасено 7 человек, двоим потребовалась помощь медиков. В результате обрушения подъезда жилого дома погибли четыре человека. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщили, что под завалами предварительно остается еще один человек.