В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главное

В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главноеПогибло несколько человек, на место катастрофы выехал губернатор Дюмин
Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа.
Позже эту информацию подтвердили в прокуратуре региона, начата проверка. «По предварительной информации, произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме по улице Химиков, 2, в Ефремове, в результате чего обрушился первый подъезд. <...> Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения», – сказано в сообщении.
По информации МЧС, в результате произошедшего четыре человека погибли, еще двое находятся под завалами, передают «РИА Новости». Всего были спасены пять человек, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о пяти погибших. В экстренных службах рассказали, что семь квартир были полностью разрушены.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего, а также поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову предоставить доклад о случившемся.
На место произошедшего выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что жителям дома, в котором произошел взрыв, помогут с временным размещением.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. По информации Telegram-канала «112», газ мог взорваться на четвертом или пятом этаже.
Это не первый подобный инцидент в этом году. К примеру, 8 января газ взорвался в жилом доме в Дагестане. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. До этого, 4 декабря 2022 г., взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате обрушились два этажа жилого дома, погибли девять человек.