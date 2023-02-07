В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главное

Это не первый подобный инцидент в этом году. К примеру, 8 января газ взорвался в жилом доме в Дагестане. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. До этого, 4 декабря 2022 г., взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате обрушились два этажа жилого дома, погибли девять человек.