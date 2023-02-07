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В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главное

Погибло несколько человек, на место катастрофы выехал губернатор Дюмин
Анастасия Морозова
Дмитрий Агафонов / РИА Новости

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. 

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Позже эту информацию подтвердили в прокуратуре региона, начата проверка. «По предварительной информации, произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном жилом доме по улице Химиков, 2, в Ефремове, в результате чего обрушился первый подъезд. <...> Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения», – сказано в сообщении. 

По информации МЧС, в результате произошедшего четыре человека погибли, еще двое находятся под завалами, передают «РИА Новости». Всего были спасены пять человек, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о пяти погибших. В экстренных службах рассказали, что семь квартир были полностью разрушены.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего, а также поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову предоставить доклад о случившемся.

На место произошедшего выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства региона. Уточняется, что жителям дома, в котором произошел взрыв, помогут с временным размещением.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. По информации Telegram-канала «112», газ мог взорваться на четвертом или пятом этаже.

Это не первый подобный инцидент в этом году. К примеру, 8 января газ взорвался в жилом доме в Дагестане. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. До этого, 4 декабря 2022 г., взрыв газа произошел в Нижневартовске. В результате обрушились два этажа жилого дома, погибли девять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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