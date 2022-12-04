В Нижневартовске после взрыва газа обрушились два этажа жилого дома
В Нижневартовске в воскресенье обрушились два этажа жилого пятиэтажного дома, пострадали как минимум два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме. Предварительно, пострадали два человека, у них ожоги», — рассказали агентству.
В экстренных службах «Интерфаксу» также сообщили, что в доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего частично обрушился один из подъездов. По информации экстренных служб, за помощью к медикам обратились пять человек, еще двое госпитализированы с ожогами. На месте происшествия работают спасатели.
По данным Telegram-канала «112», в результате взрыва газа пострадали 10 человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии.