В Нижневартовске после взрыва газа обрушились два этажа жилого дома

В экстренных службах «Интерфаксу» также сообщили, что в доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего частично обрушился один из подъездов. По информации экстренных служб, за помощью к медикам обратились пять человек, еще двое госпитализированы с ожогами. На месте происшествия работают спасатели.