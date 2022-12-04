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В Нижневартовске после взрыва газа обрушились два этажа жилого дома

Ведомости

В Нижневартовске в воскресенье обрушились два этажа жилого пятиэтажного дома, пострадали как минимум два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме. Предварительно, пострадали два человека, у них ожоги», — рассказали агентству.  

В экстренных службах «Интерфаксу» также сообщили, что в доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего частично обрушился один из подъездов. По информации экстренных служб, за помощью к медикам обратились пять человек, еще двое госпитализированы с ожогами. На месте происшествия работают спасатели.

По данным Telegram-канала «112», в результате взрыва газа пострадали 10 человек, двое жильцов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных