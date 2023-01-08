В результате взрыва газа в жилом доме в Дагестане пострадали пять человек
В ночь на 8 января в многоквартирном доме в Хасавюрте произошел взрыв газа, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, а также власти города и республики.
Сообщение о хлопке газа в пятиэтажном доме по улице Датуева, 35а поступило в 02:25, пожар локализовали через полчаса, открытое горение было ликвидировано в 03:07, уточнили в МЧС.
«На первом этаже пятиэтажного одноподъездного жилого дома с мансардой произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В 02:41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 кв. м. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации властей Хасавюрта, в результате происшествия пострадали пять человек. Как сообщил глава города Корголи Корголиев, троим жильцам была оказана амбулаторная помощь, двоих госпитализировали в центральную городскую больницу. После эвакуации людям предложили переехать в пункты временного размещения, однако всех жильцов приняли у себя их родственники, добавил глава города.
Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что сроки восстановления дома определят после детального обследования специалистами, в том числе ресурсоснабжающих компаний. Для установления точных причин взрыва газа проводятся доследственные мероприятия.