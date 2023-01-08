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Общество

В результате взрыва газа в жилом доме в Дагестане пострадали пять человек

Ведомости

В ночь на 8 января в многоквартирном доме в Хасавюрте произошел взрыв газа, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, а также власти города и республики.

Сообщение о хлопке газа в пятиэтажном доме по улице Датуева, 35а поступило в 02:25, пожар локализовали через полчаса, открытое горение было ликвидировано в 03:07, уточнили в МЧС.

«На первом этаже пятиэтажного одноподъездного жилого дома с мансардой произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В 02:41 по прибытии первого пожарного расчета горением охвачено помещение на площади 15 кв. м. Имеются незначительные разрушения, выбиты стекла», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации властей Хасавюрта, в результате происшествия пострадали пять человек. Как сообщил глава города Корголи Корголиев, троим жильцам была оказана амбулаторная помощь, двоих госпитализировали в центральную городскую больницу. После эвакуации людям предложили переехать в пункты временного размещения, однако всех жильцов приняли у себя их родственники, добавил глава города.

Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что сроки восстановления дома определят после детального обследования специалистами, в том числе ресурсоснабжающих компаний. Для установления точных причин взрыва газа проводятся доследственные мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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