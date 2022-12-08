Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске увеличилось до девяти

Это не единственный инцидент с газом, который произошел с начала декабря. В частности, в тот же день, 4 декабря, газ взорвался в жилом доме в Ярославле, в результате один человек пострадал. 5 декабря инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.