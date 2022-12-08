Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске увеличилось до девяти
Одна из пострадавших при обрушении нескольких этажей жилого дома в Нижневартовке после взрыва газа скончалась в больнице, число погибших выросло до девяти, сообщили в правительстве Югры.
«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в больницах остаются три человека, один из пациентов находится в ожоговом центре. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, отмечают отрицательную динамику. Жизни двух других пациентов, которые находятся в Нижневартовской окружной клинической больнице, ничего не угрожает.
Взрыв газа в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.
Это не единственный инцидент с газом, который произошел с начала декабря. В частности, в тот же день, 4 декабря, газ взорвался в жилом доме в Ярославле, в результате один человек пострадал. 5 декабря инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
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