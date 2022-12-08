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Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске увеличилось до девяти

Ведомости

Одна из пострадавших при обрушении нескольких этажей жилого дома в Нижневартовке после взрыва газа скончалась в больнице, число погибших выросло до девяти, сообщили в правительстве Югры.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в больницах остаются три человека, один из пациентов находится в ожоговом центре. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, отмечают отрицательную динамику. Жизни двух других пациентов, которые находятся в Нижневартовской окружной клинической больнице, ничего не угрожает. 

Взрыв газа в Нижневартовске произошел 4 декабря. В результате обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.

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Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.

Это не единственный инцидент с газом, который произошел с начала декабря. В частности, в тот же день, 4 декабря, газ взорвался в жилом доме в Ярославле, в результате один человек пострадал. 5 декабря инцидент произошел в городе Заволжье Нижегородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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