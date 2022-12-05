СМИ: в нижегородском Заволжье произошел взрыв газа в жилом доме

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело. В результате происшествия было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Отмечается, что серьезные разрушения получила одна из квартир. В региональном управлении МЧС отметили, что из поврежденного дома было эвакуировано 44 жителя, в том числе трое детей.