СМИ: в нижегородском Заволжье произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«В городе Заволжье около 10.00 произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей», — рассказал собеседник ТАСС.
Уточняется, что происшествие случилось в квартире на втором этаже. В результате были разрушены стены между тремя квартирами. В настоящее время информация о пострадавших выясняется.
«РИА Новости» пишут, что взрыв произошел по адресу: проспект Дзержинского, д. 45. По предварительной информации, пострадавших нет, отмечает агентство. Обстоятельства произошедшего уточняются. Позже в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС также подтвердили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сегодня взрыв газа произошел в жилом доме Ярославля. В результате пострадало два человека. Мужчину 40 лет госпитализировали в больницу сразу после происшествия, а второй пострадавшей стало плохо позже на фоне стресса из-за взрыва.
Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело. В результате происшествия было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Отмечается, что серьезные разрушения получила одна из квартир. В региональном управлении МЧС отметили, что из поврежденного дома было эвакуировано 44 жителя, в том числе трое детей.
Кроме того, аналогичное происшествие случилось накануне, 4 декабря, в Нижневартовске. В результате взрыва обрушились два этажа жилого дома, 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса