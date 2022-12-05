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СМИ: в нижегородском Заволжье произошел взрыв газа в жилом доме

Ведомости

В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В городе Заволжье около 10.00 произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей», — рассказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что происшествие случилось в квартире на втором этаже. В результате были разрушены стены между тремя квартирами. В настоящее время информация о пострадавших выясняется.

«РИА Новости» пишут, что взрыв произошел по адресу: проспект Дзержинского, д. 45. По предварительной информации, пострадавших нет, отмечает агентство. Обстоятельства произошедшего уточняются. Позже в пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС также подтвердили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сегодня взрыв газа произошел в жилом доме Ярославля. В результате пострадало два человека. Мужчину 40 лет госпитализировали в больницу сразу после происшествия, а второй пострадавшей стало плохо позже на фоне стресса из-за взрыва.

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело. В результате происшествия было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Отмечается, что серьезные разрушения получила одна из квартир. В региональном управлении МЧС отметили, что из поврежденного дома было эвакуировано 44 жителя, в том числе трое детей.

Кроме того, аналогичное происшествие случилось накануне, 4 декабря, в Нижневартовске. В результате взрыва обрушились два этажа жилого дома, 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных