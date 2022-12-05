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Общество

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

Ведомости

Управление Следственного комитета по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в одном из жилых домов», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в жилом доме Ярославля произошел сегодня, 5 декабря. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. В СК уточнили, что пострадавшему 40 лет. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до двух человек. Так, в больницу доставили женщину в возрасте 90 лет, самочувствие которой ухудшилось из-за стресса после взрыва.

В результате происшествия было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Отмечается, что серьезные разрушения получила одна из квартир. В региональном управлении МЧС отметили, что из поврежденного дома было эвакуировано 44 жителя, в том числе трое детей.

Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших детей не было. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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