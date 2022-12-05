СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

Взрыв газа в жилом доме Ярославля произошел сегодня, 5 декабря. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. В СК уточнили, что пострадавшему 40 лет. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до двух человек. Так, в больницу доставили женщину в возрасте 90 лет, самочувствие которой ухудшилось из-за стресса после взрыва.