СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле
Управление Следственного комитета по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в одном из жилых домов», — говорится в сообщении.
Взрыв газа в жилом доме Ярославля произошел сегодня, 5 декабря. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. В СК уточнили, что пострадавшему 40 лет. Позже стало известно, что число госпитализированных выросло до двух человек. Так, в больницу доставили женщину в возрасте 90 лет, самочувствие которой ухудшилось из-за стресса после взрыва.
В результате происшествия было повреждено около 100 кв. м кровли жилого дома. Отмечается, что серьезные разрушения получила одна из квартир. В региональном управлении МЧС отметили, что из поврежденного дома было эвакуировано 44 жителя, в том числе трое детей.
Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших детей не было. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.
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