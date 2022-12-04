Число жертв обрушения дома в Нижневартовске выросло до шести
Число погибших из-за обрушения пятиэтажного дома в результате взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России.
«На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы», – говорится в сообщении министерства.
Также в МЧС уточнили, что жильцы дома, где произошел взрыв, находятся в пунктах временного размещения. В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре открыли телефон для вопросов по ситуации.
ТАСС со ссылкой на приемное отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы сообщил, что среди пострадавших детей нет.
По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18:06 (мест.), на месте было обнаружено частичное обрушение здания в одном из подъездов на уровне второго и третьего этажей. Из дома эвакуировано 52 человека, 10 человек спасено.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дом не был газифицирован, а на втором этаже пятиэтажки после взрыва обнаружили разгерметезированный газовый баллон.
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по ХМАО-Югре возбудило по факту обрушения уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде.