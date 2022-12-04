Число жертв обрушения дома в Нижневартовске выросло до шести

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по ХМАО-Югре возбудило по факту обрушения уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде.