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Общество

Число жертв обрушения дома в Нижневартовске выросло до шести

Ведомости

Число погибших из-за обрушения пятиэтажного дома в результате взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до шести, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России.

«На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара. На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы», – говорится в сообщении министерства.

Также в МЧС уточнили, что жильцы дома, где произошел взрыв, находятся в пунктах временного размещения. В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре открыли телефон для вопросов по ситуации.

ТАСС со ссылкой на приемное отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы сообщил, что среди пострадавших детей нет.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18:06 (мест.), на месте было обнаружено частичное обрушение здания в одном из подъездов на уровне второго и третьего этажей. Из дома эвакуировано 52 человека, 10 человек спасено.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дом не был газифицирован, а на втором этаже пятиэтажки после взрыва обнаружили разгерметезированный газовый баллон.

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по ХМАО-Югре возбудило по факту обрушения уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных