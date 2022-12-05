Один человек пострадал при взрыве газа в Ярославле

Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших детей не было. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.