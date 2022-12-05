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Один человек пострадал при взрыве газа в Ярославле

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Взрыв бытового газа произошел в Ярославле, сообщили в МЧС региона.

«В 06:15 <...> поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д. 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.

По информации мэра города Артема Молчанова, один человек пострадал, его уже госпитализировали. По его словам, проводится эвакуация одного подъезда. Он подчеркнул, что под завалами людей нет. Молчанов отметил, что основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв газа, пишет ТАСС.

Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших детей не было. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных