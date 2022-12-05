Один человек пострадал при взрыве газа в Ярославле
Взрыв бытового газа произошел в Ярославле, сообщили в МЧС региона.
«В 06:15 <...> поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д. 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.
По информации мэра города Артема Молчанова, один человек пострадал, его уже госпитализировали. По его словам, проводится эвакуация одного подъезда. Он подчеркнул, что под завалами людей нет. Молчанов отметил, что основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв газа, пишет ТАСС.
Накануне, 4 декабря, взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Среди пострадавших детей не было. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.
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