В России сделают обязательной проверку газового оборудования в квартирах

С начала декабря информация о взрыве газа в жилых домах поступала несколько раз. В частности, 4 декабря инцидент произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 8 человек погибли, в том числе четверо детей. В тот же день взрыв газа произошел в Ярославле, и 5 декабря — в городе Заволжье Нижегородской области.