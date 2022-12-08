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Общество

В России сделают обязательной проверку газового оборудования в квартирах

Ведомости

Госдума до конца этого года или в начале 2023 г. рассмотрит во втором чтении законопроект о том, чтобы сделать проверку газового оборудования в квартирах обязательной для всех жильцов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Согласно законопроекту, будет введен принцип, по которому жильцы многоквартирного дома должны будут заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). Пахомов уточнил, что раньше статьи «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», в которой и будет закреплена эта норма, в Жилищном кодексе не было.

По информации издания, сейчас жильцы квартир могут заключать такие договоры со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате около 10-50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям. За соблюдением новой нормы закона будут следить государственные жилищные инспекции.

Пахомов напомнил, что первое чтение законопроекта состоялось в 2018 г., однако с тех пор документ находился в зависшем состоянии. Сейчас законопроект доработали, и теперь он готов ко второму чтению.

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С начала декабря информация о взрыве газа в жилых домах поступала несколько раз. В частности, 4 декабря инцидент произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 8 человек погибли, в том числе четверо детей. В тот же день взрыв газа произошел в Ярославле, и 5 декабря — в городе Заволжье Нижегородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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