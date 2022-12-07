Четыре человека пострадали при взрыве газа в ТЦ Назрани

«В 15:03 мск. 07.12.2022 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о происшествии в г. Назрань по ул. Муталиева в Торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением здания», — сказано в сообщении.