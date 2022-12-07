Четыре человека пострадали при взрыве газа в ТЦ Назрани
В торговом центре «Таргим» в Назрани произошел взрыв газа, в результате чего четыре человека пострадали, сообщили в МЧС по Ингушетии.
«В 15:03 мск. 07.12.2022 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о происшествии в г. Назрань по ул. Муталиева в Торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением здания», — сказано в сообщении.
Уточняется, что после взрыва начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Все пострадавшие были доставлены в больницу, сообщили в МЧС.
4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.