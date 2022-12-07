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Четыре человека пострадали при взрыве газа в ТЦ Назрани

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В торговом центре «Таргим» в Назрани произошел взрыв газа, в результате чего четыре человека пострадали, сообщили в МЧС по Ингушетии. 

«В 15:03 мск. 07.12.2022 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о происшествии в г. Назрань по ул. Муталиева в Торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующем возгоранием и частичным разрушением здания», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что после взрыва начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Все пострадавшие были доставлены в больницу, сообщили в МЧС. 

4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего обрушились два этажа жилого дома. По информации МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. В результате произошедшего 15 человек пострадали, в том числе шестеро погибли, четверо были госпитализированы. Позже глава Югры Наталья Комарова сообщила, что семьи погибших получат по 1 млн руб., пострадавших — по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных