Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области увеличилось до пяти
Пять человек погибли при обрушении подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов в Тульской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Достали тело еще одного погибшего. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается», – сказали в пресс-службе.
В Telegram-канале МЧС сообщили, что три человека пострадали. Всего из-под завалов были спасены семь человек, в том числе ребенок. Жители дома были эвакуированы. Для них развернуты пункты временного размещения.
Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в Ефремове произошел сегодня около 16:46. Причина произошедшего пока уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о случившемся.