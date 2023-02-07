Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области увеличилось до пяти

Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в Ефремове произошел сегодня около 16:46. Причина произошедшего пока уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о случившемся.