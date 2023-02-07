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Общество

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тульской области увеличилось до пяти

Ведомости

Пять человек погибли при обрушении подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов в Тульской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС. 

«Достали тело еще одного погибшего. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается», – сказали в пресс-службе.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что три человека пострадали. Всего из-под завалов были спасены семь человек, в том числе ребенок. Жители дома были эвакуированы. Для них развернуты пункты временного размещения. 

Взрыв газа в жилом доме на улице Химиков в Ефремове произошел сегодня около 16:46. Причина произошедшего пока уточняется. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств произошедшего. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о случившемся.

Ранее по теме: В Тульской области обрушился подъезд жилого дома: главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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