ФСБ нейтрализовала готовивших теракт в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ России нейтрализовали группу бандитов, которая готовила теракт на ж/д станции в Ставропольском крае, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своей странице во «ВКонтакте».
Там пояснили, что 8 февраля поступила информация о скрывающихся вооруженных боевиках на хуторе Петровский Советского городского округа, после чего было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении режима КТО на территории хутора.
«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», – говорится в сообщении.
Потерь среди мирного населения и силовиков нет. Число бандитов и другие подробности операции не приводятся.
Ранее ФСБ задержала в Свердловской области троих россиян, которые подозреваются в подготовке к совершению терактов на железной дороге. Против россиян возбудили уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
30 января ФСБ задержала троих подростков в Подмосковье за диверсию на железной дороге. По версии спецслужб, восьмиклассники повредили пути по заданию из Telegram за денежное вознаграждение.