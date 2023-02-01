ФСБ задержала троих россиян за подготовку теракта на железной дороге на Урале

30 января ФСБ задержала троих подростков в Подмосковье за диверсию на железной дороге. По версии спецслужб, восьмиклассники повредили пути по заданию из Telegram за денежное вознаграждение. В пресс-службе ФСБ отметили, что действия школьников подпадают под ст. 205 УК РФ (террористический акт) или под ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальное наказание по данным статьям составляет до пожизненного лишения свободы. Уголовная ответственность наступает в том числе для подростков старше 14 лет.