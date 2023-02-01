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ФСБ задержала троих россиян за подготовку теракта на железной дороге на Урале

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ФСБ задержала в Свердловской области троих россиян, которые подозреваются в подготовке и совершению терактов на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Федеральной службой безопасности РФ задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов», — говорится в сообщении. 

В квартирах задержанных провели обыски, в ходе которых изъяли символику украинского националистического вооруженного формирования, орудия преступлений, а также схемы расположения объектов железной дороги в регионе, уточнили в пресс-службе ФСБ. 

Против россиян возбудили уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы. 

Позже ТАСС со ссылкой на видео допроса сообщил, что трое россиян признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. 

30 января ФСБ задержала троих подростков в Подмосковье за диверсию на железной дороге. По версии спецслужб, восьмиклассники повредили пути по заданию из Telegram за денежное вознаграждение. В пресс-службе ФСБ отметили, что действия школьников подпадают под ст. 205 УК РФ (террористический акт) или под ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальное наказание по данным статьям составляет до пожизненного лишения свободы. Уголовная ответственность наступает в том числе для подростков старше 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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