ФСБ задержала повредивших железнодорожные пути в Подмосковье школьников

По информации УФСБ, ученики восьмого класса в Telegram начали общение с неизвестными, которые за деньги предложили им повредить пути. После получения инструкции восьмиклассники исполнили поручение неизвестных лиц. Школьники засняли все на видео для того, чтобы подтвердить выполненные задания и получить обещанные деньги. Информация о том, как именно были повреждены пути и какую сумму получили школьники, не уточняется. Сейчас решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.