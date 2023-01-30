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ФСБ задержала повредивших железнодорожные пути в Подмосковье школьников

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, пишет ТАСС.

«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва – Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», – сообщили в ведомстве.

По информации УФСБ, ученики восьмого класса в Telegram начали общение с неизвестными, которые за деньги предложили им повредить пути. После получения инструкции восьмиклассники исполнили поручение неизвестных лиц. Школьники засняли все на видео для того, чтобы подтвердить выполненные задания и получить обещанные деньги. Информация о том, как именно были повреждены пути и какую сумму получили школьники, не уточняется. Сейчас решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что данные действия в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») или ст. 281 УК РФ («Диверсия»), за которые предусмотрена уголовная ответственность от 10 лет до пожизненного лишения свободы, включая для тех, кто достиг 14-летнего возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных