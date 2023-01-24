ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов террористической ячейки
ФСБ России задержала в Крыму шесть человек, которые были участниками запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», ячейка была разгромлена. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 г.), задержаны шесть участников», – сказано в сообщении.
Уточняется, что задержанные распространяли террористическую идеологию в России и во время собраний вербовали в свои ряды местных мусульман. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
В пресс-службе отметили, что дома у задержанных были обнаружены средства связи, электронные носители информации и различные материалы пропагандистского характера. Уточняется, что они действовали под руководством эмиссаров, находящихся на Украине.
Накануне, 23 января, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Северном Кавказе, который готовился по заданию спецслужб Украины. Задержанный признался, что действительно планировал устроить теракт. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту группой лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.