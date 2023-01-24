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ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов террористической ячейки

Ведомости

ФСБ России задержала в Крыму шесть человек, которые были участниками запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», ячейка была разгромлена. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 г.), задержаны шесть участников», – сказано в сообщении.

Уточняется, что задержанные распространяли террористическую идеологию в России и во время собраний вербовали в свои ряды местных мусульман. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. 

В пресс-службе отметили, что дома у задержанных были обнаружены средства связи, электронные носители информации и различные материалы пропагандистского характера. Уточняется, что они действовали под руководством эмиссаров, находящихся на Украине.

Накануне, 23 января, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Северном Кавказе, который готовился по заданию спецслужб Украины. Задержанный признался, что действительно планировал устроить теракт. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту группой лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных