ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов террористической ячейки

Накануне, 23 января, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Северном Кавказе, который готовился по заданию спецслужб Украины. Задержанный признался, что действительно планировал устроить теракт. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту группой лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.