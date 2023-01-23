ФСБ сообщила о пресечении теракта на Северном Кавказе
ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В ведомстве отметили, что преступление пытался совершить сторонник националистической идеологии, теракт был направлен против полицейских. Уточняется, что задержанный является гражданином РФ. В ходе обыска его дома ФСБ нашла готовые к применению средства террора.
Задержанный признался, что действительно планировал устроить теракт. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту группой лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
20 января ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область. К незаконному ввозу причастен один из предпринимателей Шебекинского района, отметили в ведомстве. Он ввозил продукцию в РФ под видом товаров общепромышленного назначения, после чего ее поставляли как изготовленную на одном из предприятий ОПК в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ. Общая сумма контрабанды оценивается в 50 млн руб.
Кроме того, 17 января ФСБ задержала гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины.