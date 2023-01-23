ФСБ сообщила о пресечении теракта на Северном Кавказе

20 января ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область. К незаконному ввозу причастен один из предпринимателей Шебекинского района, отметили в ведомстве. Он ввозил продукцию в РФ под видом товаров общепромышленного назначения, после чего ее поставляли как изготовленную на одном из предприятий ОПК в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ. Общая сумма контрабанды оценивается в 50 млн руб.