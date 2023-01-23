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ФСБ сообщила о пресечении теракта на Северном Кавказе

Ведомости

ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ведомстве отметили, что преступление пытался совершить сторонник националистической идеологии, теракт был направлен против полицейских. Уточняется, что задержанный является гражданином РФ. В ходе обыска его дома ФСБ нашла готовые к применению средства террора.

Задержанный признался, что действительно планировал устроить теракт. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту группой лиц). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

20 января ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область. К незаконному ввозу причастен один из предпринимателей Шебекинского района, отметили в ведомстве. Он ввозил продукцию в РФ под видом товаров общепромышленного назначения, после чего ее поставляли как изготовленную на одном из предприятий ОПК в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ. Общая сумма контрабанды оценивается в 50 млн руб.

Кроме того, 17 января ФСБ задержала гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных