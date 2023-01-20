Газета
Общество

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область

Ведомости

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о пресечении канала ввоза контрабандной продукции военного назначения в регион с Украины.

«Выявлен и пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения в Российскую Федерацию с территории Украины», – приводит сообщение ТАСС.

К контрабанде причастен один из предпринимателей Шебекинского района, добавили там. Общая сумма незаконно ввезенной продукции оценивается в 50 млн руб.

В ФСБ пояснили, что эта продукция ввозилась под видом товаров общепромышленного назначения, после чего поставлялась на одно из предприятий ОПК под видом самостоятельно изготовленной. Поставки при этом осуществлялись в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ.

В отношении предпринимателя возбудили ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»), ему грозит теперь до 10 лет тюрьмы.

Вчера, 19 декабря, ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике».

17 января ФСБ сообщила о задержании 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. В его отношении также возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ.

Ранее по теме: ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных