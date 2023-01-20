ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область

В ФСБ пояснили, что эта продукция ввозилась под видом товаров общепромышленного назначения, после чего поставлялась на одно из предприятий ОПК под видом самостоятельно изготовленной. Поставки при этом осуществлялись в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ.