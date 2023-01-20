ФСБ пресекла контрабанду военной продукции с Украины в Белгородскую область
Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о пресечении канала ввоза контрабандной продукции военного назначения в регион с Украины.
«Выявлен и пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения в Российскую Федерацию с территории Украины», – приводит сообщение ТАСС.
К контрабанде причастен один из предпринимателей Шебекинского района, добавили там. Общая сумма незаконно ввезенной продукции оценивается в 50 млн руб.
В ФСБ пояснили, что эта продукция ввозилась под видом товаров общепромышленного назначения, после чего поставлялась на одно из предприятий ОПК под видом самостоятельно изготовленной. Поставки при этом осуществлялись в рамках госконтракта в интересах Минобороны РФ.
В отношении предпринимателя возбудили ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»), ему грозит теперь до 10 лет тюрьмы.
Вчера, 19 декабря, ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который занимался сбором информации «по биологической тематике».
17 января ФСБ сообщила о задержании 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, который пытался пересечь границу Северной Осетии и Грузии. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. В его отношении также возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ.