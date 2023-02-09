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Общество

Пять человек погибли при взрыве газа в Новосибирской области

Ведомости

При взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела еще одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении. 

Взрыв газа на ул. Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.

На место происшествия вылетел руководитель МЧС Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства. По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. «Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цит. по «РИА Новости»).

Прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщил, что всем пострадавшим жителям пятиэтажки будет выплачено 32 000 руб. Вокруг уцелевших квартир будет установлена круглосуточная охрана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных