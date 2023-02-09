Пять человек погибли при взрыве газа в Новосибирской области

«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела еще одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.