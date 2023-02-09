Пять человек погибли при взрыве газа в Новосибирской области
При взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела еще одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии», – сказано в сообщении.
Взрыв газа на ул. Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. «Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цит. по «РИА Новости»).
Прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщил, что всем пострадавшим жителям пятиэтажки будет выплачено 32 000 руб. Вокруг уцелевших квартир будет установлена круглосуточная охрана.