Минздрав сообщил о семерых погибших при взрыве газа в Новосибирской области
Число жертв взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирской области увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи», – сказано в сообщении.
В Минздраве также отметили, что два человека были выписаны из больницы, семеро по-прежнему находятся под присмотром врачей. Среди них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. В Новосибирск уже прибыл руководитель МЧС Александр Куренков, он направился на место происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщил, что всем пострадавшим жителям пятиэтажки будет выплачено 32 000 руб. Вокруг уцелевших квартир будет установлена круглосуточная охрана.