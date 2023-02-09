Минздрав сообщил о семерых погибших при взрыве газа в Новосибирской области

Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. В Новосибирск уже прибыл руководитель МЧС Александр Куренков, он направился на место происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.