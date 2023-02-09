В Новосибирске задержали двух человек по делу о взрыве газа в жилом доме
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске двух сотрудников газовой компании, которые могут быть причастны к взрыву и частичному обрушению жилого дома в городе. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области.
«...задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – указано в сообщении.
По информации следствия, задержанные недавно провели техническое обслуживание газовых плит в обрушившемся доме, жильцам они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис».
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов. Число погибших в результате ЧП уже достигло восьми человек.
Руководитель МЧС Александр Куренков, который сегодня днем приехал в Новосибирск, сообщил, что под завалами еще могут оставаться 8 человек. Шансы найти их живыми он оценил как не очень высокие.