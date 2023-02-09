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В Новосибирске задержали двух человек по делу о взрыве газа в жилом доме

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске двух сотрудников газовой компании, которые могут быть причастны к взрыву и частичному обрушению жилого дома в городе. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Новосибирской области.

«...задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – указано в сообщении.

По информации следствия, задержанные недавно провели техническое обслуживание газовых плит в обрушившемся доме, жильцам они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис».

Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов. Число погибших в результате ЧП уже достигло восьми человек.

Руководитель МЧС Александр Куренков, который сегодня днем приехал в Новосибирск, сообщил, что под завалами еще могут оставаться 8 человек. Шансы найти их живыми он оценил как не очень высокие.

Ранее по теме: Число погибших при взрыве газа в Новосибирской области выросло до восьми
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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