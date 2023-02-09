Число погибших при взрыве газа в Новосибирской области выросло до восьми
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области увеличилось до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о семи погибших. В минздраве также отметили, что всего после взрыва газа пострадали 17 человек, семеро из них находятся в больнице, двое были выписаны.
Руководитель МЧС Александр Куренков, который сегодня днем приехал в Новосибирск, сообщил, что под завалами еще могут оставаться 8 человек. Шансы найти их живыми он оценил как не очень высокие.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в качестве основной версии случившегося рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).