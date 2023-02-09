Путин отметил высокое качество жизни в Москве
Президент России Владимир Путин обратил внимание на лидерство Москвы в рейтинге качества жизни среди российских регионов и в шутку пожурил мэра города Сергея Собянина за «нескромность», передает ТАСС.
«Сергей Семенович [Собянин], Москва по всем объективным показателям занимает первое место. Нескромно. А может быть, так и нужно для столицы», – с улыбкой сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Рейтинг составляется АСИ. В нем оценивается 10 направлений, в их числе медицина, жилье и инфраструктура, образование, потребление и досуг, безопасность, инклюзивность и равенство, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела, социальная защита. Рейтинг отражает то, как в каждом из регионов страны удовлетворяются потребности человека. Он также помогает выявить направления для улучшений и определить ориентиры по ним.
Путин поблагодарил Собянина в ходе их встречи 7 февраля за реализацию проектов развития Москвы. На этой встрече столичный мэр отчитался о проделанной работе в области строительства транспорта, ввода нового жилья, реконструкции поликлиник, а также о применении цифровых технологий в области образования и здравоохранения.