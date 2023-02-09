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Путин отметил высокое качество жизни в Москве

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на лидерство Москвы в рейтинге качества жизни среди российских регионов и в шутку пожурил мэра города Сергея Собянина за «нескромность», передает ТАСС.

«Сергей Семенович [Собянин], Москва по всем объективным показателям занимает первое место. Нескромно. А может быть, так и нужно для столицы», – с улыбкой сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Рейтинг составляется АСИ. В нем оценивается 10 направлений, в их числе медицина, жилье и инфраструктура, образование, потребление и досуг, безопасность, инклюзивность и равенство, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела, социальная защита. Рейтинг отражает то, как в каждом из регионов страны удовлетворяются потребности человека. Он также помогает выявить направления для улучшений и определить ориентиры по ним.

Путин поблагодарил Собянина в ходе их встречи 7 февраля за реализацию проектов развития Москвы. На этой встрече столичный мэр отчитался о проделанной работе в области строительства транспорта, ввода нового жилья, реконструкции поликлиник, а также о применении цифровых технологий в области образования и здравоохранения.

Ранее по теме: Путин поблагодарил Собянина за реализацию проектов развития Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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