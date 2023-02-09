Путин отметил высокое качество жизни в Москве

Рейтинг составляется АСИ. В нем оценивается 10 направлений, в их числе медицина, жилье и инфраструктура, образование, потребление и досуг, безопасность, инклюзивность и равенство, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела, социальная защита. Рейтинг отражает то, как в каждом из регионов страны удовлетворяются потребности человека. Он также помогает выявить направления для улучшений и определить ориентиры по ним.