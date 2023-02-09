Путин наградил Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил министра транспорта Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, передает корреспондент «Ведомостей».
«За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и многолетнюю добросовестную работу орденом “За заслуги перед Отечеством” третьей степени награждены Савельев Виталий Геннадьевич, министр транспорта РФ <...>», – объявили в Кремле на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации.
Ранее Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли сообщил, что неоднократно ругался с Савельевым по поводу закупки отечественной техники. «Мы с ним [министром транспорта Виталием Савельевым] сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич [Савельев] не даст соврать, что больше внимания нужно уделять закупке отечественной технике», – сказал Путин. Глава государства в ходе этой встречи также отметил, что Савельеву удалось сохранить российскую авиаотрасль.
Савельев занимает пост министра транспорта с ноября 2020 г. До этого в течение десяти лет он был генеральным директором «Аэрофлота». Согласно информации на сайте Минтранспорта, Савельев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, а также Благодарностью президента РФ.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени Путин также наградил руководителя Росавиации Александра Нерадько. Помимо этого, глава государства вручил орден Александра Невского председателю совета директоров «Внуково» Виталию Ванцеву и генеральному директору «Шереметьево» Михаилу Василенко, а также другие госнаграды.
Сегодня Путин встретился с представителями авиаотрасли. В ходе этого мероприятия он принял участие в режиме видеоконференции в открытии нового пассажирского терминала новосибирского аэропорта «Толмачево», а также модернизированного аэропорта «Новый Уренгой». В ходе этой встречи глава государства заявил о необходимости реконструировать инфраструктуру 18 российских аэропортов до конца этого года, на эти цели было выделено 40 млрд руб. По его словам, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, упростит их передвижение, а также станет хорошим стимулом для развития регионов.