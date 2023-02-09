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Путин наградил Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил министра транспорта Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, передает корреспондент «Ведомостей».

«За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и многолетнюю добросовестную работу орденом “За заслуги перед Отечеством” третьей степени награждены Савельев Виталий Геннадьевич, министр транспорта РФ <...>», – объявили в Кремле на торжественном вечере в честь 100-летия отечественной гражданской авиации.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли сообщил, что неоднократно ругался с Савельевым по поводу закупки отечественной техники. «Мы с ним [министром транспорта Виталием Савельевым] сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич [Савельев] не даст соврать, что больше внимания нужно уделять закупке отечественной технике», – сказал Путин. Глава государства в ходе этой встречи также отметил, что Савельеву удалось сохранить российскую авиаотрасль.

Савельев занимает пост министра транспорта с ноября 2020 г. До этого в течение десяти лет он был генеральным директором «Аэрофлота». Согласно информации на сайте Минтранспорта, Савельев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, а также Благодарностью президента РФ.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени Путин также наградил руководителя Росавиации Александра Нерадько. Помимо этого, глава государства вручил орден Александра Невского председателю совета директоров «Внуково» Виталию Ванцеву и генеральному директору «Шереметьево» Михаилу Василенко, а также другие госнаграды.

Сегодня Путин встретился с представителями авиаотрасли. В ходе этого мероприятия он принял участие в режиме видеоконференции в открытии нового пассажирского терминала новосибирского аэропорта «Толмачево», а также модернизированного аэропорта «Новый Уренгой». В ходе этой встречи глава государства заявил о необходимости реконструировать инфраструктуру 18 российских аэропортов до конца этого года, на эти цели было выделено 40 млрд руб. По его словам, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, упростит их передвижение, а также станет хорошим стимулом для развития регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных