Путин наградил Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня Путин встретился с представителями авиаотрасли. В ходе этого мероприятия он принял участие в режиме видеоконференции в открытии нового пассажирского терминала новосибирского аэропорта «Толмачево», а также модернизированного аэропорта «Новый Уренгой». В ходе этой встречи глава государства заявил о необходимости реконструировать инфраструктуру 18 российских аэропортов до конца этого года, на эти цели было выделено 40 млрд руб. По его словам, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, упростит их передвижение, а также станет хорошим стимулом для развития регионов.