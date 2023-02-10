В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирской области
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области увеличилось до 13, передает ТАСС со ссылкой на начальника МЧС по региону Виктора Орлова.
Ранее минздрав Новосибирской области подтвердил гибель 12 человек. «Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», – сказано в сообщении.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
Несколько часов назад в МЧС России сообщили, что завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий произошедшего участвовали 358 человек.
Накануне, 9 февраля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области.
По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием.