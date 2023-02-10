В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирской области

Ранее минздрав Новосибирской области подтвердил гибель 12 человек. «Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39. Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», – сказано в сообщении.