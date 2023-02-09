Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями авиаотрасли сегодня.
«К сожалению, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. <...> Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнований всем пострадавшим, семьям пострадавших и желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается», – сказал он.
Путин также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. «Я надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», – заключил он.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
В результате, по последним данным, погибли 9 человек, еще около 10 пострадали, двое из них находятся в реанимации. По словам руководителя МЧС Александра Куренкова, под завалами могут находиться еще несколько человек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.
В качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).