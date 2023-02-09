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Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями авиаотрасли сегодня.

«К сожалению, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. <...> Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнований всем пострадавшим, семьям пострадавших и желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается», – сказал он.

Путин также подчеркнул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. «Я надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», – заключил он. 

Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате произошедшего, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.

В результате, по последним данным, погибли 9 человек, еще около 10 пострадали, двое из них находятся в реанимации. По словам руководителя МЧС Александра Куренкова, под завалами могут находиться еще несколько человек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.

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В качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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