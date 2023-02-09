Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

«К сожалению, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. <...> Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнований всем пострадавшим, семьям пострадавших и желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается», – сказал он.