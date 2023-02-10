Огурцы подорожали на 53% с начала года
Уточняется, что за неделю на 6 февраля стоимость огурцов выросла на 12,7%. Для сравнения в начале 2022 г. рост цен на эти овощи составил 16%. В лидеры подорожания также вошли помидоры, которые с начала года выросли в цене на 29,6%.
В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) такой резкий скачок цен связывают с сезонностью и повышением стоимости на электроэнергию. Уточняется, что доля затрат на энергоресурсы в круглогодичных теплицах может составлять до 50% себестоимости огурцов. Между тем, с декабря 2022 г. тарифы на электроэнергию были проиндексированы на 9%, напомнили в Плодоовощном союзе.
В торговой сети «Верный» уточнили, что сильнее всего выросла закупочная цена огурцов, а не их себестоимость. По информации РБК, за месяц закупочная цена увеличилась на 35%. Это может быть связано с в том числе с сокращением урожая и посадкой новых сортов огурцов, которые будут плодоносить весной. При этом ФАС никаких жалоб по этому поводу не получала.
По мнению участников отрасли, цены на огурцы могут стабилизироваться уже в марте. На это повлияет в том числе уменьшение затрат на электроэнергию, поскольку в теплицах будет больше естественного света, а также начало массового плодоношения огурцов.
По данным Росстата, за неделю с 31 января по 6 февраля плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,1%. В частности, цены на огурцы выросли на 12,7%, репчатый лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%. Колбасы и сыры подорожали на 0,4%, а семена, печенье и водка – на 0,3%. При этом подешевели гречневая крупа (-1%), черный чай (-0,6%), свинина (-0,5%), курятина и сосиски (-0,3%).