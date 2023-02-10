Огурцы подорожали на 53% с начала года

В торговой сети «Верный» уточнили, что сильнее всего выросла закупочная цена огурцов, а не их себестоимость. По информации РБК, за месяц закупочная цена увеличилась на 35%. Это может быть связано с в том числе с сокращением урожая и посадкой новых сортов огурцов, которые будут плодоносить весной. При этом ФАС никаких жалоб по этому поводу не получала.