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Огурцы подорожали на 53% с начала года

Ведомости

С начала 2023 г. огурцы подорожали на 53,6% к концу декабря 2022 г., передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что за неделю на 6 февраля стоимость огурцов выросла на 12,7%. Для сравнения в начале 2022 г. рост цен на эти овощи составил 16%. В лидеры подорожания также вошли помидоры, которые с начала года выросли в цене на 29,6%. 

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) такой резкий скачок цен связывают с сезонностью и повышением стоимости на электроэнергию. Уточняется, что доля затрат на энергоресурсы в круглогодичных теплицах может составлять до 50% себестоимости огурцов. Между тем, с декабря 2022 г. тарифы на электроэнергию были проиндексированы на 9%, напомнили в Плодоовощном союзе.

В торговой сети «Верный» уточнили, что сильнее всего выросла закупочная цена огурцов, а не их себестоимость. По информации РБК, за месяц закупочная цена увеличилась на 35%. Это может быть связано с в том числе с сокращением урожая и посадкой новых сортов огурцов, которые будут плодоносить весной. При этом ФАС никаких жалоб по этому поводу не получала.

По мнению участников отрасли, цены на огурцы могут стабилизироваться уже в марте. На это повлияет в том числе уменьшение затрат на электроэнергию, поскольку в теплицах будет больше естественного света, а также начало массового плодоношения огурцов.

По данным Росстата, за неделю с 31 января по 6 февраля плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,1%. В частности, цены на огурцы выросли на 12,7%, репчатый лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%. Колбасы и сыры подорожали на 0,4%, а семена, печенье и водка – на 0,3%. При этом подешевели гречневая крупа (-1%), черный чай (-0,6%), свинина (-0,5%), курятина и сосиски (-0,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных