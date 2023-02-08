Недельная инфляция в России ускорилась до 0,26%
Инфляция в России на неделе с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% после 0,21% и 0,14% за прошлые две недели, следует из материалов Росстата.
С начала февраля рост потребительских цен составил 0,22%, а с начала 2023 г. – 1%. В январе 2022 г. месячный рост составил 0,99%, отметил Росстат.
За указанный период плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,1%, цены на огурцы выросли на 12,7%, репчатый лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%. Колбасы и сыры подорожали на 0,4%, а смена, печенье и водка – на 0,3%. При этом подешевели гречневая крупа (-1%), черный чай (-0,6%), свинина (-0,5%), курятина и сосиски (-0,3%).
В сегменте потребительских товаров зафиксирован рост цен на шампуни и колготки (+0,3%), иномарки, сигареты и футболки (+0,2%). Подешевели древесностружечные плиты (-0,9%), обрезные доски (-0,5%), электропылесосы (-0,4%) и телевизоры (-0,3%). Дизель подешевел на 0,2%, цены на бензин не изменились.
Среди наблюдаемых Росстатом лекарств подорожали на 0,6% нимесулид, ренгалин и эргоферон, на 0,4% – корвалол, а на 0,3% – аллохол, валидол и поливитамины. Проезд на троллейбусе в среднем по стране подорожал на 1,3%, трамвае – на 0,9%, а автобусе – на 0,8%. Стоимость авиабилетов увеличилась на 0,6%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В декабре 2022 г. инфляция в месячном выражении составила 0,78% (на сравнительно высокий темп повлиял перенос индексации тарифов ЖКХ с лета 2023 г. на 2022 г.) после 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре. Летом Росстат на протяжении трех месяцев фиксировал дефляцию.
Как писали ранее «Ведомости», стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у президента РФ Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников. Ключевой задачей на 2023 г. было названо восстановление спроса, главным индикатором которого в нынешней ситуации выступает инфляция.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшихся в октябре, до роста на 0,3%. Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов допустил рост ВВП по итогам года.