Эксперты спрогнозировали инфляцию в 3% весной

По данным ЦБ, в декабре потребительские цены в России в месячном выражении выросли на 0,78%. Основной повышательный вклад внесла более ранняя индексация тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 8,54%, указал регулятор: она добавила 0,3 п. п. к месячной инфляции. Замедление роста цен в мае – декабре 2022 г. отчасти компенсировало ценовой скачок, произошедший в марте – апреле, добавил регулятор. По прогнозу ЦБ, в 2023 г. инфляция составит 5–7%, в 2024 г. – вернется к таргету в 4%. В 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г., следует из данных Росстата. Своего пика она достигла в апреле, ускорившись до 17,83% с 16,69% в марте.