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Эксперты спрогнозировали инфляцию в 3% весной

Рост цен в марте – мае в России окажется ниже, чем в Европе и США
Любовь Романова
Паника, которая была весной 2022 г., вряд ли повторится, поэтому рост цен весной 2023 г., по всем прогнозам, будет небольшой / Максим Стулов / Ведомости

Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы, отметил Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен». В I квартале она ожидается в районе 5% и есть тенденция к дальнейшему снижению, отмечал президент Владимир Путин 18 января.

По данным ЦБ, в декабре потребительские цены в России в месячном выражении выросли на 0,78%. Основной повышательный вклад внесла более ранняя индексация тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 8,54%, указал регулятор: она добавила 0,3 п. п. к месячной инфляции. Замедление роста цен в мае – декабре 2022 г. отчасти компенсировало ценовой скачок, произошедший в марте – апреле, добавил регулятор. По прогнозу ЦБ, в 2023 г. инфляция составит 5–7%, в 2024 г. – вернется к таргету в 4%. В 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г., следует из данных Росстата. Своего пика она достигла в апреле, ускорившись до 17,83% с 16,69% в марте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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