Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП по итогам года

Официальную статистику по ВВП за прошлый год Росстат опубликует 17 февраля. По оценке Минэкономразвития за январь – ноябрь, спад составил 2,1%. Ранее 28 аналитиков, опрошенных ЦБ, улучшили свои ожидания по экономике в этом году: теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. По их оценкам, в прошлом году спад тоже был меньше – 2,5% вместо 2,9%. При этом эксперты ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 г. на 0,3 п. п. – до 1,2% – и оставили неизменным прогноз на 2025 г. (+1,5%).