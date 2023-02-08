Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП по итогам года

Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП по итогам годаРанее МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 0,3%
Спад ВВП России по итогам года не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Возможности выйти в плюс по итогам 2023 г. есть. Это вероятностная история», – сообщил он журналистам.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшихся в октябре, до роста на 0,3%. Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей.
Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. В конце декабря Белоусов отмечал, что динамика ВВП будет в интервале от нуля до минус 1%. «В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя», – подчеркнул Белоусов. Первый квартал 2022 г. был очень положительный, поэтому будет сохраняться эффект высокой базы, «но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики», добавил он.
«Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось (рост ВВП в 2023 г. – Вед.)», – указал Белоусов. По итогам 2022 г. ВВП России, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, сообщал президент Владимир Путин в середине января. По данным Росстата, в III квартале российский ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении после 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.
Официальную статистику по ВВП за прошлый год Росстат опубликует 17 февраля. По оценке Минэкономразвития за январь – ноябрь, спад составил 2,1%. Ранее 28 аналитиков, опрошенных ЦБ, улучшили свои ожидания по экономике в этом году: теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. По их оценкам, в прошлом году спад тоже был меньше – 2,5% вместо 2,9%. При этом эксперты ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 г. на 0,3 п. п. – до 1,2% – и оставили неизменным прогноз на 2025 г. (+1,5%).