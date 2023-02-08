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Экономика

Вице-премьер Белоусов допустил рост ВВП по итогам года

Ранее МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 0,3%
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Спад ВВП России по итогам года не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Возможности выйти в плюс по итогам 2023 г. есть. Это вероятностная история», – сообщил он журналистам.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшихся в октябре, до роста на 0,3%. Эта оценка оказалась значительно оптимистичнее официальных прогнозов российских властей.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, по итогам 2023 г. экономика снизится на 0,8%. Банк России прогнозирует спад в диапазоне 1–4%. В конце декабря Белоусов отмечал, что динамика ВВП будет в интервале от нуля до минус 1%. «В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя», – подчеркнул Белоусов. Первый квартал 2022 г. был очень положительный, поэтому будет сохраняться эффект высокой базы, «но дальше многие вещи будут зависеть от внутригодовой динамики», добавил он.

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«Я сейчас не готов давать вероятностных прогнозов, но мы будем работать на то, чтобы это получилось (рост ВВП в 2023 г. – Вед.)», – указал Белоусов. По итогам 2022 г. ВВП России, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, сообщал президент Владимир Путин в середине января. По данным Росстата, в III квартале российский ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении после 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.

Официальную статистику по ВВП за прошлый год Росстат опубликует 17 февраля. По оценке Минэкономразвития за январь – ноябрь, спад составил 2,1%. Ранее 28 аналитиков, опрошенных ЦБ, улучшили свои ожидания по экономике в этом году: теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. По их оценкам, в прошлом году спад тоже был меньше – 2,5% вместо 2,9%. При этом эксперты ухудшили прогноз роста российской экономики на 2024 г. на 0,3 п. п. – до 1,2% – и оставили неизменным прогноз на 2025 г. (+1,5%).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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