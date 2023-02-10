Из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва спасли 14 человек
Из-под завалов жилого дома в Новосибирске, пострадавшего от взрыва бытового газа, спасли 14 человек, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области.
«Аварийно-спасательные работы проводились всю ночь. <...> С учётом специфики и сложности выполняемых работ численность необходимых сил постоянно менялась. Максимально задействованная группировка в одно время составила 393 человека и 90 единиц техники», – говорится в сообщении.
Ранее начальник министерства по региону Виктор Орлов подтвердил гибель 13 человек, в числе которых был ребенок.
Взрыв газа произошел 9 февраля на ул. Линейная в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение двух подъездов.
Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также упомянул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. Власти готовят квартиры из маневренного фонда для размещения жильцов пятиэтажки. Пострадавшие в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир будет организована круглосуточная охрана, сообщил прокурор города Роман Сивак.
После происшествия СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора области Андрея Травникова, одной из основных версий произошедшего стало нарушение правил пользования газовым оборудованием.