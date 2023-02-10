Из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва спасли 14 человек

Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также упомянул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. Власти готовят квартиры из маневренного фонда для размещения жильцов пятиэтажки. Пострадавшие в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир будет организована круглосуточная охрана, сообщил прокурор города Роман Сивак.