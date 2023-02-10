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Из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва спасли 14 человек

Ведомости

Из-под завалов жилого дома в Новосибирске, пострадавшего от взрыва бытового газа, спасли 14 человек, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области.

«Аварийно-спасательные работы проводились всю ночь. <...> С учётом специфики и сложности выполняемых работ численность необходимых сил постоянно менялась. Максимально задействованная группировка в одно время составила 393 человека и 90 единиц техники», – говорится в сообщении.

Ранее начальник министерства по региону Виктор Орлов подтвердил гибель 13 человек, в числе которых был ребенок.

Взрыв газа произошел 9 февраля на ул. Линейная в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение двух подъездов.

Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также упомянул готовность федеральных органов оказать необходимую помощь. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. Власти готовят квартиры из маневренного фонда для размещения жильцов пятиэтажки. Пострадавшие в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир будет организована круглосуточная охрана, сообщил прокурор города Роман Сивак.

После происшествия СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора области Андрея Травникова, одной из основных версий произошедшего стало нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Ранее по теме: В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирской области
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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