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Суд арестовал фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Ведомости

Суд арестовал на два месяца фигуранта дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

9 февраля сотрудники СК по региону задержали двух человек, которые могут быть причастны к происшествию в Новосибирске, – 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которым предъявили обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие сообщило, что обвиняемые недавно провели техническое обслуживание газовых плит в обрушившемся доме, жильцам они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис». Ранее в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили о 13 погибших, 14 человек смогли достать из-под завалов, 9 из них госпитализировали.

Взрыв газа произошел 9 февраля на ул. Линейная в Новосибирске, в результате произошло частичное обрушение двух подъездов. Пострадавшие в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир организуют круглосуточную охрану.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и упомянул, что федеральные органы готовы оказать необходимую помощь. 10 февраля в регионе объявили днем траура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных