Суд арестовал фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

9 февраля сотрудники СК по региону задержали двух человек, которые могут быть причастны к происшествию в Новосибирске, – 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которым предъявили обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.