Суд арестовал фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске
Суд арестовал на два месяца фигуранта дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.
9 февраля сотрудники СК по региону задержали двух человек, которые могут быть причастны к происшествию в Новосибирске, – 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которым предъявили обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следствие сообщило, что обвиняемые недавно провели техническое обслуживание газовых плит в обрушившемся доме, жильцам они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис». Ранее в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили о 13 погибших, 14 человек смогли достать из-под завалов, 9 из них госпитализировали.
Взрыв газа произошел 9 февраля на ул. Линейная в Новосибирске, в результате произошло частичное обрушение двух подъездов. Пострадавшие в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир организуют круглосуточную охрану.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и упомянул, что федеральные органы готовы оказать необходимую помощь. 10 февраля в регионе объявили днем траура.