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В Москве присвоили названия семи строящимся станциям метро

Ведомости

Семь строящихся станций метро Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Солнцевской линий московского метро получили названия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", – написал он. 

В частности, станции Троицкой линии получили названия "Троицк" и "Корниловская", Бирюлевской – "Остров мечты" и "Бирюлево", Рублево-Архангельской – "Бульвар Генерала Карбышева", а Солнцевской – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г. для развития Москвы, сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), которая является “крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро”. Помимо этого, уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных