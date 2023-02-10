В Москве присвоили названия семи строящимся станциям метро
Семь строящихся станций метро Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Солнцевской линий московского метро получили названия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", – написал он.
В частности, станции Троицкой линии получили названия "Троицк" и "Корниловская", Бирюлевской – "Остров мечты" и "Бирюлево", Рублево-Архангельской – "Бульвар Генерала Карбышева", а Солнцевской – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".
Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г. для развития Москвы, сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ), которая является “крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро”. Помимо этого, уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.