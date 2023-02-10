Напавшему на офицера в парке «Патриот» ужесточили наказание до семи лет
2-й западный окружной военный суд ужесточил бывшему военнослужащему Александру Лешкову, которого ранее приговорили к 5,5 года по делу о нанесении побоев офицеру в парке «Патриот», наказание до 7 лет, пишут «РИА Новости».
Военнослужащий был признан виновным в нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Максимальный срок, который можно получить по этой статье, составляет 15 лет.
Лешков был заключен под стражу до 15 ноября 2022 г. Инцидент произошел за день до этого. По версии следствия, во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков якобы в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов выразил свое недовольство офицерам воинской части, включая подполковника Дениса Мазанова, по поводу организации службы. Лешков, как считает следствие, выпустил в лицо офицеру дым от сигарет, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого мобилизованный ударил подполковника кулаком в грудь.
11 января Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Лешкова к 5,5 года. Этот приговор был обжалован и защитой, и прокурором. В частности, обвинение просило ужесточить наказание до 10 лет, поскольку подсудимый распространил видеозапись инцидента. По мнению прокурора, это ставит под сомнение искренность раскаяния Лешкова.
Подсудимый признал вину частично. По его словам, он только толкнул подполковника, а дым выпустил ему в лицо случайно. В ходе заседания он извинился перед потерпевшим и объяснил свое поведение тем, что «находился в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации». Адвокат Лешкова просил смягчить приговор до наказания, не связанного с лишением свободы, и просил учесть раскаяния подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка.