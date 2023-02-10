Напавшему на офицера в парке «Патриот» ужесточили наказание до семи лет

Лешков был заключен под стражу до 15 ноября 2022 г. Инцидент произошел за день до этого. По версии следствия, во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков якобы в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов выразил свое недовольство офицерам воинской части, включая подполковника Дениса Мазанова, по поводу организации службы. Лешков, как считает следствие, выпустил в лицо офицеру дым от сигарет, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого мобилизованный ударил подполковника кулаком в грудь.