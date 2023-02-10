Газета
Общество

Напавшему на офицера в парке «Патриот» ужесточили наказание до семи лет

Ведомости

2-й западный окружной военный суд ужесточил бывшему военнослужащему Александру Лешкову, которого ранее приговорили к 5,5 года по делу о нанесении побоев офицеру в парке «Патриот», наказание до 7 лет, пишут «РИА Новости».

Военнослужащий был признан виновным в нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ). Максимальный срок, который можно получить по этой статье, составляет 15 лет. 

Лешков был заключен под стражу до 15 ноября 2022 г. Инцидент произошел за день до этого. По версии следствия, во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков якобы в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов выразил свое недовольство офицерам воинской части, включая подполковника Дениса Мазанова, по поводу организации службы. Лешков, как считает следствие, выпустил в лицо офицеру дым от сигарет, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого мобилизованный ударил подполковника кулаком в грудь.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Лешкова к 5,5 года. Этот приговор был обжалован и защитой, и прокурором. В частности, обвинение просило ужесточить наказание до 10 лет, поскольку подсудимый распространил видеозапись инцидента. По мнению прокурора, это ставит под сомнение искренность раскаяния Лешкова. 

Подсудимый признал вину частично. По его словам, он только толкнул подполковника, а дым выпустил ему в лицо случайно. В ходе заседания он извинился перед потерпевшим и объяснил свое поведение тем, что «находился в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации». Адвокат Лешкова просил смягчить приговор до наказания, не связанного с лишением свободы, и просил учесть раскаяния подсудимого и наличие у него малолетнего ребенка.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных