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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 000

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Число погибших в результате серии землетрясений в Турции возросло до 19 388, пострадали 77 771 человек. Об этом на пресс-конференции в провинции Малатья сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он заявлял о 18 991 погибших и 75 523 раненных.

Землетрясение, магнитуда которого составила от 7,4 до 7,8 балла, произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Позже в управлении по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о зафиксированных позже 42 афтершоков, самым мощным из которых оказался 6,6 балла. В результате катастрофы погибли четверо россиян.

7 февраля Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.

Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. 8 января в министерстве сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей.

Ранее по теме: Землетрясение может обойтись экономике Турции в 2% ВВП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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