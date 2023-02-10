Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 000
Число погибших в результате серии землетрясений в Турции возросло до 19 388, пострадали 77 771 человек. Об этом на пресс-конференции в провинции Малатья сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он заявлял о 18 991 погибших и 75 523 раненных.
Землетрясение, магнитуда которого составила от 7,4 до 7,8 балла, произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Позже в управлении по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о зафиксированных позже 42 афтершоков, самым мощным из которых оказался 6,6 балла. В результате катастрофы погибли четверо россиян.
7 февраля Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов. 6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим.
Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. 8 января в министерстве сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей.