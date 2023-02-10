Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 000

Землетрясение, магнитуда которого составила от 7,4 до 7,8 балла, произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Позже в управлении по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о зафиксированных позже 42 афтершоков, самым мощным из которых оказался 6,6 балла. В результате катастрофы погибли четверо россиян.