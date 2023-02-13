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Марина Лошак опровергла сообщение об уходе с поста директора Пушкинского музея

Ведомости

Информация об уходе с поста директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак не соответствует действительности. Ее контракт действует до апреля 2023 г., Лошак продолжает работать директором музея. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились М.Д. Лошак. Ее контракт истекает 2 апреля сего года, до этого срока она продолжает выполнять свои обязанности», — говорится в Telegram-канале ГМИИ.

Лошак также лично опровергла сообщения об уходе с поста агентству «РИА Новости». Она сообщила, что узнала об этом из публикаций в сети. Директор подтвердила, что продолжает работать в музее до апреля — окончания срока контракта.

Ранее сегодня бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) в своем Telegram-канале сообщил, что Лошак покидает пост директора Пушкинского музея по личным обстоятельствам. Журналист сослался на пародийный пост в Facebook (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной), в котором в шутку предположили, как могло бы выглядеть заявление Лошак об уходе. 

Позже Венедиктов удалил сообщение и принес извинения. «Виноват, добровольная отставка Марины Лошак не подтвердилась», — написал он. 

Информация о том, что Марина Лошак якобы покидает пост директора Пушкинского музея, появилась на фоне ухода с должностей генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и генерального директора Русского музея Владимира Гусева (перешел на пост президента музея). Лошак заняла пост директора ГМИИ им. Пушкина в июле 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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