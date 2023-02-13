Марина Лошак опровергла сообщение об уходе с поста директора Пушкинского музея

Ранее сегодня бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) в своем Telegram-канале сообщил, что Лошак покидает пост директора Пушкинского музея по личным обстоятельствам. Журналист сослался на пародийный пост в Facebook (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной), в котором в шутку предположили, как могло бы выглядеть заявление Лошак об уходе.